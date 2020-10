Gent-Wevelgem: verschillende opties voor Deceuninck-Quick.Step, Lotto rekent op duo Ewan - Degenkolb

De Belgische topploegen Deceuninck-Quick.Step en Lotto Soudal hebben hun selecties bekendgemaakt voor Gent-Wevelgem van komende zondag. Lotto heeft met Degenkolb een ex-winnaar in huis. Deceuninck-Quick.Step omringt zijn renners met een sterke klassieke ploeg.

De op papier snelste man bij Lotto Soudal is Caleb Ewan. Gent-Wevelgem heeft in het verleden ook al wel erg zware edities gekend. Als er weer zo eentje zit aan te komen, is het nog maar de vraag of de Australiër er dan vooraan nog bij is. Dan is het welkom om met John Degenkolb de winnaar van 2014 achter de hand te hebben.

Deze twee zullen ook kunnen rekenen op de steun van Roger Kluge, Brent Van Moer, Jasper De Buyst, Frederik Frison en Florian Vermeersch. De rappe man van Deceuninck-Quick.Step is Sam Bennett. Het gaat zijn eerste koers worden sinds de Tour, waar hij als groene trui toonde zowel snel als sterk te zijn.

Het is echter koffiedik kijken hoe Bennett enkele weken na die Tour voor de dag komt. Deceuninck-Quick.Step kan echter ook sterke klassieke renners zoals Kasper Asgreen, Yves Lampaert en Zdeněk Štybar uitspelen. Andere renners in de selectie zijn Tim Declercq, Florian Sénéchal en Bert Van Lerberghe.