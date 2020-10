Na val van Kragh Andersen neemt andere Sunweb-renner het over in Parijs-Tours, Cosnefroy weer dicht bij zege

Naast Gent-Wevelgem en de Giro werd er op deze zondag ook nog gekoerst in Parijs-Tours, toch ook een wielerwedstrijd die er mag zijn. Daar vertrok Kragh Andersen als favoriet. Die won niet, maar zijn ploegmaat Casper Pedersen deed het dan wel.

Kragh Andersen maakte in de Tour nog een grote indruk met twee ritzeges. De Deen was dus ook een belangrijke kandidaat-winnaar in Parijs-Tours, maar kwam op zo'n vijftig kilometer voor de aankomst ten val. Zo mocht er dus al een streep door zijn naam getrokken worden voor winst.

MOLARD MOET LOSSEN

Een probleem voor Sunweb, maar niets wat niet onoverkomelijk was: Casper Pedersen ging immers mee toen Cosnefroy zijn duivels ontbinde. Ook Molard was aanvankelijk mee, maar de renner van Groupama-FDJ moest in een latere fase toch lossen.

Het werd dus een onderonsje tussen Cosnefroy en Pedersen. Die eerste is bezig aan een paar hele sterke weken, maar moest net als in de Brabantse Pijl het onderspit delven in de sprint. Pedersen liet Sunweb zo alsnog zegevieren.