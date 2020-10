BREAKING: Serge Pauwels stopt met wielrennen

Serge Pauwels stopt op 36-jarige leeftijd met professioneel wielrennen. Dat heeft de Belg van CCC maandag via zijn Instagramprofiel bekendgemaakt. Hij was vijftien jaar lang prof.

"Vijftien jaar lang heb ik het geluk gehad om mijn dromen op het hoogste wielerniveau na te jagen. Nu is het tijd om daar een punt achter te zetten, terug te blikken op fantastische herinneringen en te beseffen dat het avontuur een droom was." Zo kondigde Serge Pauwels (36) maandag zijn afscheid van het wielrennen aan.

Pauwels stond onder meer bekend om zijn aanvalslust in de grote rondes. Hij reed zes keer de Tour uit en won een etappe in de Giro (2009). In zijn profcarrière van vijftien jaar kwam hij uit voor Rabobank, Chocolade Jacques, Cervele, Sky, Quick-Step, MTN-Qhubeka, Dimension Data en CCC.