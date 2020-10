De boel op scherp: dat belooft een spetterende Ronde van Vlaanderen

Boeiend gaat het in elk geval worden, als Wout van Aert en Mathieu van der Poel komende zondag weer met mekaar de strijd aangaan in een Vlaamse klassieker. De grootste. Het mag er al eens wat scherper aan toegaan als zo'n grote zege op het spel staat.

Nadat Wout van Aert onomwonden stelde dat Mathieu van der Poel hem liever deed verliezen dan zelf te winnen, heerste in vele wielermiddens het gevoel: best toch om dit niet op de spits te drijven. Ze hebben ons alle twee de voorbije jaren al zoveel moois geschonken. Van der Poel is dan wel een Nederlander, gezien zijn vele doortochten in de cross eigenlijk ook een halve Vlaming. Vlaanderen houdt van Van Aert én Van der Poel.

TOPSPORT

En twee mensen waar je van houdt, die zie je liever niet in elkaars haren vliegen. Niet dat het zo ver is. Maar onze bedenking: van een beetje scherpte en achteraf eens een prik uit te delen, is nog niemand slechter geworden. Ook dat is nu eenmaal topsport.

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn twee renners die al van op hele jonge leeftijd constant met mekaar duelleren om mooie overwinningen. In weinge gevallen zullen zulke twee personen dan beste vrienden worden. Het kan wel, en tot dusver is er steeds een relatie van respect tussen de twee geweest, maar het hoeft niet te verbazen als het ook eens botst.

EMOTIE

Ook dat is emotie, en daar staat het wielrennen bol van. Euforie, ontgoocheling, frustratie. Het hoort er allemaal bij. In elk geval: het kan het vooruitzicht van de Ronde van Vlaanderen alleen nog maar boeiender maken.

De intensiteit nog wat meer de hoogte in. Een parcours dat uitnodigt om aan te vallen. Straks nog zo'n plezante rare vogel als Alaphilippe mee in de mix. De Ronde van 2020. Een afspraak om niet te missen, zondag 18 oktober.