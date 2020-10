Sénéchal voor Deceuninck-Quick.Step van val naar tweede plaats: "Op het einde was er één man sterker"

Florian Sénéchal wist ook wel dat hij na de laatste schifting rappe mannen als Pedersen en Trentin mee had. Als je dan nog tweede kan eindigen, mag je tevreden zijn. Dat was Sénéchal ook na Gent-Wevelgem, zeker in de wetenschap dat hij onderweg al één en ander had meegemaakt.

"Ik ben blij met deze uitslag", kon Sénéchal leven met zijn tweede plek. "Een overwinning zou natuurlijk mooier geweest zijn. Maar als je eraan denkt dat ik gevallen ben, hoe de omstandigheden geweest zijn, de sterkte van dat selecte groepje, dan is tweede een solide uitslag." Ik voelde me de hele dag goed Deze editie zal weer heel wat straffe verhalen opleveren, dat van Sénéchal is er één van. "Ik voelde me de hele dag goed, we waren erg gemotiveerd om iets te doen. We wilden de koers vorm geven, maar op het einde was er één man sterker." De Fransman van Deceuninck-Quick.Step put wel vertrouwen uit zjin prestatie. "We kunnen veel vertrouwen tanken, wat belangrijk is voor de laatste afspraken van het seizoen."