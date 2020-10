Tom Boonen geeft zijn kijk op conflictje Van Aert-Van der Poel: "Nergens voor nodig, die uithaal van Wout"

Wout van Aert achtste. Mathieu van der Poel negende. Niet bepaald waar ze voor naar Gent-Wevelgem gekomen waren. De favorieten waren erg met mekaar bezig. Ook na afloop nog, met Van Aert die Van der Poel verweet hem te willen doen verliezen.

Tom Boonen geeft er in zijn column in HLN zijn kijk op. "Nergens voor nodig, die uithaal van Wout richting Mathieu na afloop. Het is niet omdat Van Aert momenteel een fractie sterker is dan de rest, dat ze hem zomaar zijn gang moeten laten gaan. Zo simpel is het."

Nochtans was er met Van der Poel nog een topfavoriet. "Die ook voluit koerste voor de zege, daar ben ik vast van overtuigd. Als hij wilde winnen, mocht Wout hem niet ontglippen. Dat besef was heel sterk bij hem aanwezig. Het slimste wat Wout had kunnen doen, is de zaak met de mantel der liefde bedekken. Alles beter dan ostentatief achterom kijken in die laatste rechte lijn en je laten uitzakken omdat het je te veel wordt."

Die knop moet Van Aert wel kunnen omdraaien als hij weinig ruimte krijgt, omwille van eerdere goede prestaties., benadrukt Boonen. ""Als hij zich daar niet kan overzetten, zal hij nog vaker koersen verliezen op deze manier, vrees ik."

Wat betekent dit alles nu voor de Ronde van Vlaanderen? Wie vertrekt daar als grote favoriet? "Ik plaats Van der Poel niet op dezelfde hoogte als Van Aert. Maar er nu wel nét onder."