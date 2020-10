Trek-Segafredo trekt drie nieuwe rensters aan, waaronder Shirin van Anrooij

Amalie Dideriksen, Chloe Hosking en Shirin van Anrooij hebben een contract voor twee jaar getekend bij Trek-Segafredo. De Deense Dideriksen (24) komt over van Boels-Dolmans en werd vorige week nog nationaal kampioene tegen de klok.

De 30-jarige Hosking rijdt dit jaar nog voor Rally en moet Trek de komende twee jaar aan klassieke zeges helpen. De nog maar 18-jarige Van Anrooij reed sinds deze zomer met een stagecontract voor Trek en ziet dat nu omgezet worden in een tweejarige verbintenis.

📣 New Signings 📣



We’re proud to announce three new signings for the 2021 season 😀



Welcome to the team @AmalieDiderikse, @chloe_hosking and @x_shirin! We’re thrilled to have you on board 🙌



READ MORE: https://t.co/SLeTjc3EFW pic.twitter.com/ZnrK06HHgi