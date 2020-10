Trentin een mooie derde: "Toen ik samenwerkte met Mathieu om kloof te dichten, dacht ik dat benen gingen ontploffen"

Met Matteo Trentin ook nog mee op het podium mochten ze bij de organisatie van Gent-Wevelgem zeker niet klagen. De eerste drie in de wedstrijd waren zeker niet mis, al waren ook nog namen als Van der Poel en Van Aert op post in de finale. Trentin had regelmatig Van der Poel in zijn buurt.

"Het was een heel zware koers, wat we allemaal ook voorspeld hadden. Ik heb vaak geprobeerd om aan te vallen en voelde me zelfs sterk genoeg voor die finale aanval met twee kilometer te gaan. Enkel jammer dat Mads Pedersen er nog bij kwam", deed Trentin zijn verhaal. Door de terugkeer van Pedersen slinkten de kansen van de Italiaan op winst natuurlijk. "Aan het eind van de dag wint wel de beste man." Elke aanval had de goeie kunnen zijn In de fase voordien, toen de kopgroep nog een man of negen telde, was het slag om slinger demarreren. "Elke aanval had de goeie kunnen zijn. Toen ik op drie kilometer van de finish samenwerkte met Mathieu van der Poel om een kloofje te dichten, dacht ik dat mijn benen gingen ontploffen." Uiteindelijk bleek Trentin toch nog voldoende energie te hebben om een podiumplaats te bemachtigen. Een opsteker voor de Ronde van Vlaanderen. "Nog één koers te gaan, ik voel me al goed sinds de herstart van het seizoen."