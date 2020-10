Vincenzo Nibali kijkt vooruit naar de komende weken in de Giro: "Als bepaalde bergen uit het parcours worden gehaald, zal er de komende dagen agressiever gereden worden"

De eerste week zit erop in de Giro en dus is het tijd voor een terugblik. Vincenzo Nibali was vandaag echter niet meer bezig met de voorbije dagen, maar de Italiaan keek al vooruit. Door de sneeuw zouden er namelijk enkele bergen uit het parcours gehaald kunnen worden en hij wil voorbereid zijn.

Vincenzo Nibali keek heel even terug op de rit van gisteren. Hij verloor namelijk een beetje tijd op andere favorieten zoals Fuglsang. "Het is waar dat de klim mij niet echt lag. Alles gebeurde in de laatste kilometer en daar heb ik een beetje tijd verloren", aldus Nibali op een livestream op Facebook vandaag. Maar de Italiaan van Trek-Segafredo keek vooral naar de komende dagen. De bergen die hem beter liggen, komen er nog aan, maar het is nog maar de vraag of daar effectief gereden zal worden. Op de Piancavallo en de Stelvio viel de voorbije dagen heel veel sneeuw, waardoor er misschien naar een plan B gekeken moet worden. Het zou een aderlating zijn voor Nibali. "De langere beklimmingen liggen mij beter, maar als deze bergen eruit worden gehaald, zal er in de komende ritten waarschijnlijk agressiever gereden worden. We kunnen het nu nog niet beslissen, maar we zullen zien wat er nog gaat gebeuren."