Volgens Tom Boonen moet Wout van Aert anders gaan koersen als hij ooit Gent-Wevelgem wil winnen: "Om zo'n finale te controleren moet je én sterk én slim zijn"

Wout van Aert is er het voorbije weekend niet in geslaagd om Gent-Wevelgem te winnen. In het slot ging hij niet mee met het weggereden viertal en uiteindelijk was de overwinning voor de Deen Mads Pedersen.

Tom Boonen legde bij podcast van Het Laatste Nieuws ‘In het Wiel’ uit dat Wout van Aert anders moet rijden als hij een wedstrijd zoals Gent-Wevelgem wil winnen. "Je moet op alles reageren en ook zo snel mogelijk reageren", aldus Boonen. Volgens de ex-wielrenner maakt zo'n snelle reactie een groot verschil. "vijf trappen zijn sneller gezet dat vijftig trappen. In wedstrijden als Milaan-Sanremo en de Strade Bianche is het voldoende om de sterkste te zijn, maar in een wedstrijd zoals Gent-Wevelgem moet je én sterk én slim zijn", staat te lezen bij Het Laatste Nieuws.