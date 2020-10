Winnaar Pedersen zag ook rivaliteit bij Van Aert en Van der Poel: "Geen van beiden wilde dat de ander kon vertrekken"

Als één renner Van der Poel of Van Aert kon kloppen in Gent-Wevelgem werd vooraf al aan Pedersen gedacht. Zoals die zich in zijn sas voelt in de regen. Het regende dan wel niet altijd, maar Mads Pedersen kwam wel als eerste over de streep.

Het was alweer een memorabele editie. "Het was nogal een koers", deed Pedersen zijn relaas in de studio van Karl Vannieuwkerke op Sporza. "Het ging van regen naar droog naar regen. Wanneer ik dacht te kunnen winnen? Op 150m van de meet", lachte de Deen van Trek-Segafredo.

Dat moet ongetwijfeld wel vroeger geweest zijn. "Met tien kilometer te gaan zat ik tegen de limiet. We kwamen dichter bij de finishlijn en ik sprong naar die drie jongens toe. Als we met ons vier konden sprinten, geloofde ik dat ik zou winnen. Sénéchal ging voor mij aan. Ik dacht dan: dit is perfect, ik kan de sprint doen zoals ik dat wil."

We koersen elke dag alsof het de laatste is

In dit atypische jaar moet elke kans gegrepen worden en dat is exact wat Pedersen deed. "We koersen elke dag alsof het de laatste is. We willen zondag ook winnen", blikte hij vooruit naar de Ronde van Vlaanderen. Ook had hij gezien dat Van Aert en Van der Poel mekaar weinig gunden in de koers. "Ik liet hen de gaten dichten, ik speelde het spel. Geen van beiden wilde dat de ander kon vertrekken."