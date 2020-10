Ook voltallig Jumbo-Visma en kanshebber voor puntentrui stappen uit de Giro door corona

Nadat Steven Kruijswijk een positieve test heeft afgeleverd, heeft heel Jumbo-Visma besloten om zich terug te trekken uit de Giro. Het peloton trekt zich dus met twee ploegen minder op gang, nadat eerder ook Mitchelton-Scott uit de Giro stapte wegens meerdere positieve testen.

Van Mitchelton-Scott en Jumbo-Visma werd heel wat verwacht in deze Giro, want dat zijn de ploegen van klassementsmannen Simon Yates en Steven Kruijswijk. Met Geraint Thomas verdween er eerder al een andere grote favoriet uit de koers door een valpartij.

Van de vijf vooraf getipte namen voor de eindzege schieten er nu dus nog twee over: Jakob Fuglsang en Vincenzo Nibali. Geen Mitchelton-Scott en Jumbo-Visma meer, de rest van het Giropeloton heeft zich wel gewoon weer op gang getrokken voor de tiende etappe.

Michael Matthews maakt wel geen deel meer uit van dat peloton. Ook de Australiër heeft een positieve test afgeleverd en is naar huis. Het coronavirus woedt dus hevig in wielerland. Matthews was vooraf één van de kandidaten voor de puntentrui, samen met Démare en Sagan.