Roger De Vlaeminck blikt vooruit naar de Ronde van Vlaanderen: "In Gent-Wevelgem was Wout van Aert 30% beter dan Mathieu van der Poel"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn zondag de grote favorieten voor de Ronde van Vlaanderen. De meningen over wie zal winnen zijn verdeeld, maar volgens Roger De Vlaeminck zal de winst voor Wout van Aert zijn.

Roger De Vlaeminck gaf meer uitleg bij Het Laatste Nieuws. Zo vond hij Wout van Aert in Gent-Wevelgem duidelijk de sterkste. "Van Aert was de hele wedstrijd 30% beter dan van der Poel. Bergop zag je het, want van der Poel moest er alles aan doen om het wiel van van Aert te kunnen volgen."

Volgens De Vlaeminck is van Aert dan ook de favoriet om zondag de Ronde van Vlaanderen te winnen. "Ik denk natuurlijk Belgisch. Ik zie van Aert winnen als hij geen tegenslag heeft en het slimmer aanpakt dan in Gent-Wevelgem. Zo moet hij zich iets meer gedeisd houden."