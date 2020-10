Wat met het klassement? Verrassing steeds waarschijnlijker, één minuut verschil tussen roze trui en nummer vijf

De tiende etappe in de Giro was een heuvelachtige rit, maar ook zo lastig dat er in het klassement ook een zaakje kon gedaan worden. De ene deed een goede zaak, de andere een veel mindere. Conclusie: Nibali is de best geplaatste grote naam, maar een verrassing is goed mogelijk.

Dan gaat het dus over een mogelijke eindzege. De Giro werd aangevat met vijf grote namen als kanshebbers. Drie zijn al naar huis: Thomas kwam ten val, Yates en Kruijswijk testten positief op Covid-19. Blijven nog over: Fuglsang en Nibali. Die eerste moet echter volop achtervolgen, want door een lekke band heeft hij 1'37" verloren.

Dat maakt dat Fuglsang in het klassement buiten de top tien valt en volgt op 2'20" van Almeida, die alweer sterk was en zich nog wat steviger in het roze reed met een derde plek in de rituitslag. Het verschil tussen Almeida en Nibali, de nummer vijf in het klassement, bedraagt 1'01".

Er kan nog altijd veel in deze Giro. Het is goed mogelijk dat we een verrassende eindwinnaar krijgen. Dat kan Almeida, Kelderman of Pozzovivo zijn. Evenzeer kan het dat Nibali die eerste vier nog voorbijsteekt. En kan Fuglsang nog terugkeren? Harm Vanhoucke is nog altijd beste Belg, maar valt terug naar de zestiende plaats, op 4'42". De witte trui lijkt dus te hoog gegrepen, want hiervoor komt Almeida ook in aanmerking.

De klassementsrenners na tien Giroritten

1. João Almeida

2. Wilco Kelderman 34"

3. Pello Bilbao 43"

4. Domenico Pozzovivo 57"

5. Vincenzo Nibali 1'01"

8. Rafal Majka 1'21"

11. Jakob Fuglsang 2'20"

12. Ilnur Zakarin 2'27"

14. Tao Geoghegan Hart 2'45"

16. Harm Vanhoucke 4'42"