Ewan wint in Schoten in plaats van af te zien in Giro, vieren niet simpel: "Weet niet wat mis was met die champagnefles"

Spurten kan hij als de beste, dat heeft Caleb Ewan op de Churchillaan in Schoten nog eens gedemonstreerd. Op het podium was wel de nodige bijstand vereist na zijn overwinning in de Scheldeprijs. Iemand van de organisatie moest voor hem de champagnefles ontkurken.

Ewan had zich niet aan een lastige koers verwacht, maar dat draaide voor hem persoonlijk dan toch enigszins anders uit. "Het was nog vrij zwaar. De ontsnapping kreeg niet meer dan een minuut. Het tempo gaf mij een oncomfortabel gevoel. Ik weet niet of het enkel voor mij zo was of voor de anderen ook. Als de adrenaline komt, begin je je dan wel beter te voelen."

Dat hielp mogelijk ook om het hoofd koel te houden in de finale. "We wisten van vorige edities dat de sprint hier hectisch kan zijn. Ik verloor mijn ploegmaats aan het kanaal. Ik moest kalm blijven. Ze zijn mij komen halen en brachten me weer vooraan. Ik zat dan in de positie waar ik in wilde zitten. Als ik mijn sprint kan beginnen zoals ik wil, is het perfect."

TAAK KOERSEN TE WINNEN

Lotto Soudal zit ondertussen aan tien overwinningen. Liefst zeven daarvan staan op naam van Ewan. De Australiër is o zo belangrijk voor dit Lotto. "Iedereen heeft een belangrijke rol. Mijn taak is om koersen te winnen. Ik ben blij dat ik voor het team rendeer."

Zolang hij op de fiets zit dan toch. Want die podiumceremenie, die verliep niet naar wens. Bonifazio en Coquard hadden al lang hun fles geopend. Ewan liet het na verwoede pogingen over aan iemand van de organisatie. "Phew, ja, ik weet niet wat er mis mee was. Normaal gaan ze vrij gemakkelijk open. Ik kon ze niet openen. Ik ben misschien niet zo goed in het openen van champagneflessen als in het verleden."

MOEILIJK OORDELEN OVER BENNETT

Toch maar wat over het sportieve praten dan maar: hoe schat hij na een ijzersterk 2019 de hiërarchie in 2020 in onder de spurters? "Ik zag mezelf niet als veruit de beste sprinter. Ik had de beste uitslagen van alle sprinters, maar Bennett was niet in de Tour. Groenewegen was dit jaar niet in de Tour, Démare niet. Het was moeilijk om Bennett te beoordelen omdat we de laatste jaren niet veel samen in de koers zaten."

Démare is momenteel sterk op dreef op de Giro. Had Ewan daar ook niet graag geweest? "De Tour is nog grootser dan de Giro. Ik wil winnen op het hoogste niveau. Sommige sprints dat hij gewonnen heeft waren geen pure sprints. Soms wil je er wel bij zijn. Andere keren zie je hen afzien op de hellingen en dan ben ik blij dat ik thuis zit."