HERBELEEF: Verdienstelijke solo van Armée verijdelt de sprint niet, Démare laat suprematie al voor vierde keer gelden

In de elfde rit in de Giro naar Rimini probeerde Sander Armée de aangekondigde massasprint te ontlopen. Armée was mee in de vroege ontsnapping, toonde zich de beste vluchter en ging solo. Het peloton haalde hem echter nog terug en Démare was eens te meer de snelste sprinter.

FINISH: Er is weer helemaal niets te doen aan Arnaud Démare: de oppermachtige Fransman zit al aan ritzege nummer vier! Sagan beperkt de schade in de strijd om de puntentrui en komt als tweede over de meet. De derde plaats is voor Hodeg. NOG 1 KM: Gaviria en Sagan willen allebei graag de sprint aanvatten in het wiel van Démare. NOG 3 KM: De voorbereiding op de sprint is nu volop aan de gang. Ook Viviani gaat meedoen, ondanks die eerdere val. Al zijn vooral Démare en Sagan de mannen om in de gaten te houden. NOG 6 KM: Op zes kilometer van de aankomst in Rimini is er een einde gekomen aan de droom van Armée. Het peloton heeft hem te pakken. Wel een erg verdienstelijke etappe van de man wiens contract afloopt aan het einde van dit seizoen. NOG 10 KM: Het tempo is nu toch de hoogte in gegaan in het peloton. Armée houdt plots slechts 35 seconden over. Het wordt moeilijk om voorop te blijven. NOG 14 KM: Armée heeft nog altijd een voorsprong van meer dan anderhalve minuut op het peloton. Daar is Bora-Hansgrohe blijkbaar niet van plan om te werken. Onze landgenoot mag stiekem dromen van de ritzege. NOG 24 KM: Armée laat Bais nu ook achter en gaat solo. NOG 25 KM: Wat is het verhaal van de dag? Vijf renners zitten in de vroege vlucht, met daarbij de Belg Sander Armée van Lotto Soudal. Zijn metgezellen zijn Mattia Bais, Fabio Mazzucco, Francesco Romano en Marco Frapporti. De vijf hadden hun de rit goed ingedeeld. Achter hen een opvallend beeld: een motorrijder reed op een rondpunt zomaar Viviani aan. Armée en Bais gingen er met hun tweetjes vandoor. Bij het ingaan van de finale hadden ze de andere vluchters al op een kleine minuut gezet.