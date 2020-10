Scheldeprijs 2020: Wie volgt Fabio Jakobsen op?

De voorbije twee jaar was Fabio Jakobsen telkens de snelste op de Scheldeprijs, maar de onfortuinlijke Nederlander zal zichzelf dit jaar niet kunnen opvolgen. Wie gaat er straks met de overwinning aan de haal?

Normaal gezien valt de Scheldeprijs na de Ronde van Vlaanderen en is het deelnemersveld iets aantrekkelijker, maar door corona is de Scheldeprijs nu enkele dagen voor de Ronde. Dat betekent dat heel wat mooie namen hebben afgezegd, maar met Caleb Ewan, Sam Bennett, Cees Bol en Alexander Kristoff nog genoeg andere mooie namen.

Door corona is ook het parcours nog aangepast. Geen start in Terneuren en de renners trekken ook niet door Zeeland. Deze keer zijn het tien rondes van telkens 17,3 km, waarbij de renners passeren langs Schoten, Schilde en Wijnegem.

Bij de favorieten mogen we al zeker Sam Bennett en Caleb Ewan rekenen, beide goed voor ritzeges in de afgelopen Tour de France. Maar het is ook rekening houden met bijvoorbeeld Jasper Philipsen, Mads Pedersen of Pascal Ackermann.

Onze sterren

***: Caleb Ewan, Sam Bennett, Mads Pedersen

**: Pascal Ackermann, Jasper Philipsen

*: Tim Merlier, Alexander Kristoff, Hugo Hofstetter, Maximilian Walscheid, Cees Bol, Sacha Weemaes