Tom Boonen ziet zijn favoriete race geannuleerd worden: "Moeilijk te begrijpen dat er in Parijs-Roubaix niet kan gekoerst worden, en hier wel"

Tom Boonen kwam in de podcast van Het Laatste Nieuws nog eens terug op het annuleren van Parijs-Roubaix.

Boonen won Parijs-Roubaix maar liefst vier keer en vindt het dan ook jammer dat zijn favoriete race geannuleerd wordt." “Eigenlijk vind ik het moeilijk te begrijpen dat er in Parijs-Roubaix niet kan gekoerst worden, en hier wel."

"Maar wij maken de regels niet. En ik ben al blij dat er hier veilige koersen kunnen worden gereden. Vlaanderen is koploper in het organiseren van wedstrijden. In geen enkele koers zijn er zoveel veiligheidsmaatregelen als in Vlaanderen."

De Ronde van Vlaanderen, die Boonen drie keer won, gaat zondag dus wel gewoon door.