BREAKING: Jürgen Roelandts zet een punt achter zijn wielercarrière

Enkele dagen geleden zette Serge Pauwels een punt achter zijn wielercarrière en ook vandaag moeten we afscheid nemen van een renner. Jürgen Roelandts heeft namelijk laten weten dat hij aan het einde van dit seizoen zal stoppen.

Roelandts gaf meer uitleg via sociale media. "Het is een moeilijke beslissing, maar aan het einde van dit seizoen zal ik stoppen. Ik ben dankbaar voor al de herinneringen en voor al de mensen die mij hebben gesteund tijdens dit avontuur. Het was een privilege."

Hard decision, but I have decided to retire at the end of this season. I’m grateful for all the precious cycling memories and all the people who have supported me throughout this journey. It’s been a privilege, Thanks Jurgen

