Cytomegalovirus houdt Jens Adams een tijdje aan de kant

Gezien de situatie in de cross wil je als veldrijder zo veel mogelijk wedstrijden meepikken. Jens Adams is dat echter niet gegund. De crosser die nu uitkomt voor Hollebeekhoeve heeft het cytomegalovirus opgelopen. Dat bevestigt hij op de sociale media.

Het cytomegalovirus is een virus dat mensen van alle leeftijden kan besmetten. In principe wel zonder blijvende schade te veroorzaken. Fysieke inspanningen leveren wordt dan wel een stukje moeilijker. "Onderzoek heeft het cytomegalovirus aangetoond in mijn bloed, waardoor ik verplicht word om te rusten de komende periode", laat Jens Adams weten.

De veldrijder die eerder ook voor Vastgoedservice en Pauwels Sauzen-Bingoal reed hoopt natuurlijk op een spoedig herstel. "Ik zal de komende periode geen wedstrijden meer rijden. Hopelijk evolueert het gunstig en kan ik dit seizoen nog het beste van mezelf geven."