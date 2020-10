Derde tweede plek al voor Peter Sagan: "Ik deed mijn best, maar het was niet genoeg voor de overwinning"

Een dag na zijn sensationele vlucht richting Tortoreto was Peter Sagan aan de finish in de Giro weer op de voorposten te vinden. Echter moest hij wel zijn meerdere erkennen in Arnaud Démare en dat niet voor het eerst in deze Ronde van Italië.

Altijd weer die dekselse Démare. Zonder hem zat Sagan zelf al aan vier ritoverwinningen. Dat het opnieuw tot een confrontatie kwam met de Fransman mocht niet verbazen. "Er was geen sprake van een verrassing en deze vlakke etappe draaide dan ook uit op een snelle massasprint", aldus Sagan aan de finish in Rimini.

De ploeg deed weer een uitstekende job

Qua positionering was er niet veel mis met wat hij en zijn teammaats van Bora-Hansgrohe deden. "De ploeg deed weer een uitstekende job. In de laatste kilometers zaten we steeds vooraan in de groep. Na die laatste bocht naar links zat ik in een goede positie voor de laatste rechte lijn."

Dan was het nog puur een kwestie van wie de snelste zou zijn. "Ik deed mijn best in de sprint, maar het was niet genoeg voor de overwinning."