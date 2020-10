Ex-wereldkampioen moest opgeven in de Scheldeprijs, maar: "Hij zal erbij zijn in de Ronde van Vlaanderen"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn uiteraard de grote favorieten voor de Ronde van Vlaanderen, maar onder deze twee renners vinden we nog enkele outsiders zoals onder meer ex-wereldkampioen Mads Pedersen.

De jonge Deen maakte indruk in Gent-Wevelgem en kon de klassieker ook naar zijn hand zetten. In de Scheldeprijs woensdag was hij ook te zien, maar hij moest opgeven omdat hij pijn had aan zijn adductoren. Volgens Trek-Segafredo was zijn opgave om geen risico's te nemen voor de Ronde van Vlaanderen en hij zal er gewoon bij zijn.

"Wij wilden geen enkel risico nemen naar de Ronde van Vlaanderen toe. Hij krijgt nu wat rust, maar hij heeft al laten zien dat hij conditioneel meer dan in orde is. We maken ons geen zorgen en hij zal erbij zijn in de Ronde van Vlaanderen", vertelde zijn ploeg en staat te lezen bij Sporza.