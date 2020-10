Jürgen Roelandts houdt het voor bekeken: een overzicht van zijn carrière

Jürgen Roelandts houdt het voor bekeken. Vanaf zijn 12 jaar was hij wielrenner, maar na 24 jaar zet hij een punt achter zijn wielercarrière. In zijn carrière heeft hij enkele knappe resultaten bij elkaar gereden. Hieronder vindt u een overzicht.

In 2008 haalde Roelandts zijn eerste, maar misschien ook wel mooiste overwinning binnen. Roelandts, toen nog actief voor Lotto-ploeg, werd namelijk Belgisch kampioen door het in de sprint onder meer te halen van Sven Vanthourenhout en Niko Eeckhout. Ook in de Ronde van Polen kon hij in 2008 een etappe op zijn naam zetten.

Bij Lotto haalde Roelandts enkele mooie ereplaatsen. Naast zijn overwinning op het BK eindigde hij namelijk ook een paar keer op het podium in enkele grote klassiekers. Zo werd hij derde in de Ronde van Vlaanderen (2013), derde in Milaan-San Remo (2016) en tweede in de E3 Harelbeke (2011).

In 2011 eindigde Jürgen Roelandts ook in de Top 10 op het WK. Het wereldkampioenschap vond toen plaats in Kopenhagen en Roelandts werd knap vijfde in de massasprint. De zege ging toen naar de snelle Brit Mark Cavendish.

In 2018 vertrok Roelandts na tien jaar Lotto naar BMC en daar werd hij onder meer nog vijfde in Milaan-San Remo. Sinds 2019 komt de Belg uit voor Movistar, maar een ereplaats zat er niet meer in. Dit seizoen zal hij niet meer in actie komen door een blessure, maar het is wel duidelijk dat Roelandt een mooie carrière heeft gehad.