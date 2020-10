Kris Boeckmans zit in soortgelijke situatie als Mark Cavendish

Voor Mark Cavendish betekent de Scheldeprijs heel wat, maar ook voor Kris Boeckmans, als man van de streep. De renner uit Zoersel heeft nog iets gemeen met die van het eiland Man: ze willen alle twee niet stoppen met koersen, ondanks dat het einde van hun loopbaan nadert.

Voor aanvang van de Scheldeprijs 2020 deed het bericht al de ronde dat het wel eens de laatste wedstrijd van Kris Boeckmans kon worden. Zonde zou dat zijn, in de gegeven omstandigheden, zonder veel supporters die de koers konden bijwonen.

Boeckmans gaf in Schoten zelf aan liefst nog een jaartje verder te koersen. Zijn contract bij B&B Hotels-Vital Concept loopt echter af. Hij zou dan nog een overeenkomst met een andere ploeg moeten kunnen sluiten voor een laatste jaar in het peloton.

ZWARE VAL IN VUELTA

Sinds de herstart van het wielerseizoen reed Boeckmans vijf eendagskoersen en een rittenkoers. In vier van die vijf eendagskoersen haalde hij de finish niet. Boeckmans was op de top van zijn kunnen in het voorjaar van 2015, met overwinningen in Le Samyn en Nokere Koerse, maar kwam in augustus van dat jaar zwaar ten val in de achtste rit van de Vuelta.