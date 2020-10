Thomas De Gendt zou liever niet meer starten in de Giro: "Het gaat de verkeerde kant uit"

Vandaag zijn de renners in de Giro aan de twaalfde etappe begonnen, maar voor sommige renners was het met tegenzin. Zo zou bijvoorbeeld ook Thomas De Gendt liever niet meer starten in de Ronde van Italië door het coronavirus.

Thomas De Gendt gaf meer uitleg bij Sporza. Zo vindt hij dat het onveiliger aan het worden is in de Giro. "Het gaat de slechte kant op. In onze ploeg hebben we al liggen discussiëren of we nog wel zouden starten", aldus De Gendt.

De Gendt vertelde dat hij één van de renners is die liever niet meer zou starten. "Er zijn renners die nog wel willen starten en renners die niet meer willen starten, maar iedereen is daar vrij in. Ik ben een renner die liever niet meer start. Het gaat de verkeerde kant uit en ik denk ook aan mijn familie. ik wil niemand aansteken."