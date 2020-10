Wout van Aert komt nog even terug op Gent-Wevelgem en Mathieu van der Poel: "Ik ben niet lang boos geweest"

Het voorbije weekend was er heel wat te doen rond Wout van Aert en Mathieu van der Poel in Gent-Wevelgem. Van Aert vond namelijk niet dat van der Poel in de finale voor de overwinning aan het rijden was.

In een persmoment voor de Ronde van Vlaanderen kwam Wout van Aert nog even terug op Gent-Wevelgem. "Ik ben niet lang boos geweest, want 's avonds was ik al een stuk aangenamer", staat te lezen bij Sporza.

Toch heeft van Aert nog steeds dezelfde mening over wat er gebeurd is. "Ik had het na de wedstrijd misschien beter voor mezelf gehouden, maar mijn mening is nog niet veranderd. In de laatste kilometer gaf hij mij de indruk dat de overwinning minder belangrijk voor hem was."