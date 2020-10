Lof voor meesterknecht in de schaduw: "Tim Declercq redt veel koersen"

Terwijl wielerliefhebbers telkens uitkijken naar de grote namen à la van Aert, van der Poel of Alaphilippe, werken hun knechten zich telkens in het zweet om hen in de ideale positie te brengen. Zo is er ook Tim Declercq, een onbezongen meesterknecht.

Tom Steels, ploegleider bij Deceuninck-Quick Step, had in De Tribune niets dan lof voor de meesterknecht van zijn ploeg. "Ik wil onze ploeg niet te veel bestoefen, maar het werk van Tim Declercq redt veel wedstrijden." "Wij zeggen: 3 à 4 minuten voor de vluchters en dat is het. Dan bepalen we een tempo om de kopgroep onder druk te zetten, zodat ook zij inspanningen moeten leveren." Een hele koers alles geven, om zo je ploegmaats weer vooraan te brengen, dat is het werk van iemand als Declercq. "Tim is daar een meester in. Hij kan 150 kilometer een bepaald wattage rijden waarbij je weet dat de kopgroep ook aan het sterven is. Als je dat niet doet... Een voorsprong van 9 minuten voor een kopgroep zoals vroeger, dat is ongehoord. Dat gat krijg je nu bijna niet meer dicht." "Hij heeft er ook het hoofd voor. Er heeft ooit iemand gezegd dat op kop rijden iets voor dommeriken is. Neen: op kop rijden is voor sterke en slimme mannen die weten hoe ze moeten indelen. Een kopman moet zorgenvrij aan de finale kunnen beginnen."