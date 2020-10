Van den Broek-Blaak: "Pieters supersnel en D'hoore ook, Van der Breggen beresterk, we waren van alle markten thuis"

Eindelijk was het bingo voor Chantal Van den Broek-Blaak in de Ronde van Vlaanderen. Al zo vele keren was ze in de buurt gekomen en ditmaal mocht ze haar handen in de lucht steken. Weer eens een bewijs wat voor een toprenster ze is en evenzeer wat voor een sterk team Boels-Dolmans is.

Na de zege van Van den Broek-Blaak is het meer dan ooit duidelijk: de aanhouder wint! "Ik had deze ochtend alle statistieken bekeken. Ik had gelezen dat het mijn dertiende deelname was en ik al zes keer top tien had gereden." Dan moet je weten dat de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen nog maar zeventien keer georganiseerd werd. "Die overwinning: het werd tijd."

Boels-Domans had vier rensters in de finale en beheerste die perfect. Een meesterwerk zonder weerga. Het bood de luxe om te kunnen aanvallen van ver. "Met zo'n team moet je ook durven te verliezen. Ik weet dat er achter mij nog drie meiden rijden die kunnen winnen. Anna van der Breggen was beresterk."

VAN DER BREGGEN CIJFERT ZICH WEG

Onwaarschijnlijk: een renster die nog altijd aan de absolute top staat, zelf ook zo'n wedstrijd kan winnen en zich dan volledig wegcijfert. "Als je dat doet als wereldkampioene... Ze had op de meeting al gezegd: meiden, ik rij voor jullie. Dan kun je niet anders dan ervoor gaan."

ALLEMAAL TOPVROUWEN

De suprematie als team was compleet. "Dat is heel fijn. We gunnen het elkaar echt. Het maakt niet echt uit wie van ons wist. We spelen dat niet, dat is echt. Daarom zijn we ook 1 en 2. We zijn allemaal topvrouwen met verschillende kwaliteiten. Amy Pieters is supersnel en Jolien D'hoore ook. We waren van alle markten thuis."

Als je het dan zo kan afmaken in de Ronde van Vlaanderen nog wel: dat is genieten. "Dit is waar ik voor koers. Van in het begin van het seizoen heb ik gezegd: de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn mijn doelen. Roubaix viel weg, dan bleef enkel nog de Ronde over."