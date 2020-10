Van den Broek-Blaak zorgt voor de Nederlandse dubbel in de Ronde, mooie podiumplek voor Kopecky bij de dames

Naast Mathieu van der Poel bij de mannen was het ook Nederland boven bij de dames. Van den Broek-Blaak won immers de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen. De sterke formatie Boels-Dolman beheerste de finale perfect en Van den Broek-Blaak rondde het af. Kopecky was een erg verdienstelijke derde.

Een kopgroep van zes ging er vandoor in de aanvangsfase van de wedstrijd. De namen van de zes rensters: Beekhuis, Rodriguez, Sharpe, Kröger, Trias, Franz en Newsom. Ze hielden het uit tot op de Taaienberg en daar volgde de hergroepering.

VAN DER BREGGEN SPEELT HET TACTISCH

Het is natuurlijk geen helling om in gruppetto naar boven te rijden. Amialiusik en Markus sloegen een kloof. Op de Hotond gooide Blaak de knuppel in het hoenderhok, waarna ook Van der Breggen en Van Vleuten zich lieten zien. Die laatste zette door en kreeg Van der Breggen mee, maar die wilde nog wachten op teamgenotes.

Ook D'hoore onder andere. Die keerde effectief terug uit de achtergrond, maar kraakte op de Oude Kwaremont definitief. Bij Boels-Dolmans moesten ze niet panikeren, want op diezelfde helling reed Blaak weg van de rest. In de achtervolgende groep zat ook nog Lotte Kopecky. Mits Van den Broek-Blaak nog werd teruggegrepen kon Kopecky eventueel nog voor een Belgische zege zorgen.

KOPECKY NOG NET MEE OP PODIUM

Dat zat er echter niet meer in. Van den Broek-Blaak diepte haar voorsprong uit richting de minuut en reed onbedreigd naar de overwinning. Nederland levert dus de winnaar bij de mannen en ook de winnares bij de vrouwen in de Ronde van Vlaanderen. Pieters was nog de sterkste in de achtervolgende groep, Kopecky werd nog een hele mooie derde.