Alberto Bettiol was net niet sterk genoeg om opnieuw te stunten: "Ik had niet dezelfde benen als vorig jaar"

Vorig jaar werd Alberto Bettiol de verrassende winnaar van de Ronde van Vlaanderen, maar dit seizoen moest de Italiaan tevreden zijn met de zestiende plaats. Na de wedstrijd vertelde hij dat hij niet dezelfde benen had als vorig jaar.

Geen nieuwe stunt voor Alberto Bettiol in de Ronde van Vlaanderen. De Italiaan eindigde op de zestiende plaats. Na de wedstrijd gaf Bettiol meer uitleg. "De Ronde van Vlaanderen is mooi, maar zo hard. Het was enorm zwaar", staat te lezen bij CyclingNews.

Volgens Bettiol heeft de beste renner gewonnen. "Het was moeilijk om voorin te blijven, want ik had niet dezelfde benen als vorig jaar. Ik heb mijn uiterste best gedaan en ik was er opnieuw bij in de finale van de wedstrijd. Volgens mij heeft de beste renner in koers gewonnen", aldus Bettiol.