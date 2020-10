Chris Froome verklaart waarom hij zo vroeg moest lossen en heeft helemaal niet zo'n slecht gevoel

Door zijn deelname aan de Vuelta zien we Chris Froome nog eens aan het werk in een grote ronde. Dan laait de hoop toch stiekem op: zien we hem nog eens strijden met andere klassementsmannen? Daar kwam in de eerste zware rit alvast niets van in huis.

Dat had ook zo zijn redenen. "Ik geraakte vast op de voorlaatste beklimming. Ik begon vrij ver achteraan en zat vast achter een valpartij aan de voet. Ik ben blij om hier te zijn en na twee jaar weer een grote ronde te rijden. Ik ga het dag per dag bekijken en gewoon zoveel doen als ik kan. Het gevoel was goed." Dit was zeker een verbetering Dat hij nog niet de oude Froome is, dat erkent hij wel. "Ik ben nog wel wat van mijn topvorm verwijderd, omdat ik niet al te veel gekoerst heb." Maar al bij al is hij persoonlijk dus nog niet zo slecht uit die eerste etappe gekomen. "Dit was zeker een verbetering en ik hoop op te kunnen bouwen doorheen de koers." Ondanks het vroegtijdig lossen van Froome kan Ineos zich optrekken aan de tweede plek in de rituitslag van Richard Carapaz. Die antwoordde gretig op de aanvallen en is wel op de afspraak. "Richie is onze kopman", stelt Froome duidelijk. "We gaan hem zoveel mogelijk helpen om de eindzege te pakken."