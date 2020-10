Maximiliano Richeze volgt voorbeeld Fernando Gaviria en stapt uit Giro

De 37-jarige Maximiliano Richeze is uit de Giro gestapt.

De reden van de opgave van Richeze is voorlopig nog onbekend, maar gezien de positieve coronatest van ploegmaat Fernando Gaviria , is de kans groot dat het uit voorzorg is.

Richeze is al langere tijd de vaste lead-out van Fernando Gaviria. De Argentijn had dus na de opgave van Fernando Gaviria sowieso al een kleiner takenpakket.