🎥 Dan Martin wist niet hoeveelste hij was maar leeft na top 5 in Waalse Pijl weer op in grote ronde

Zijn topvijfnotering in de Waalse Pijl eind september was al een teken dat het de betere kant uitgaat. In de eerste rit in de Vuelta was hij de beste na de topfavorieten Roglič en Carapaz, al was Martin zich daar niet meteen van bewust. "Ik weet de uitslag nog niet, maar ik hoop dat ik de derde plaats te pakken heb", zei hij vlak na de aankomst.

Dat bleek ook effectief het geval te zijn. "De ploeg heeft het geweldig gedaan. Met vele jongens die hier zijn is het de eerste keer dat ik met hen samenrijd. Ze hebben het duidelijk fantastisch gedaan. Ik ben blij met hoe ik mij voel, ik ben verrast. Het is een goede start."

