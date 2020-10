Geoghegan hart weet wie hij moet bedanken nu hij nadert tot 15 seconden: "Hij deed 99% van het werk"

De afgelopen week was de Sunweb-trein zeer indrukwekkend in de Ronde van Italië. Met Hamilton, Oomen, Hindley en Kelderman bepaalden ze het tempo en versmachtten ze de rest. Maar donderdag op de Stelvio was het een INEOS-knecht die boven zich uitsteeg.

Want tweevoudig wereldkampioen tijdrijden Rohan Dennis bepaalde het tempo in functie van kopman Tao Geoghegan Hart. De enigen die konden volgen waren Hart en Sunweb-renner Jai Hindley.

Door het beulwerk van Dennis maakte Hart maar een dikke twee minuten goed op Kelderman waardoor hij nu op 15 seconden volgt van de Nederlandse rozetruidrager. En de Brit beseft dat hij veel aan Dennis te danken heeft.

"We hadden niet echt een groots plan voor deze etappe. Het was een zaak van wachten hoe alles zich zou ontplooien op de Stelvio. UIteindelijk denk ik dat Rohan (Dennis) deze etappe voor 99% bepaald heeft. Het was enorm, enorm indrukwekkend", klinkt het bij de Brit.

"Het was een heel gekke etappe. We wilden tijd terugnemen vandaag maar dit komt onverwacht. We kunnen Milaan bijna zien maar we moeten nog enkele dagen gefocust blijven", besluit hij.