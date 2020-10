John Lelangue reageert na uitlatingen van woedende Giro-baas: "Geen beslissing van Lotto om te staken of rit in te korten"

Er was een vlakke rit van 260 kilometer voorzien, maar wegens de eerder kille temperaturen werden tientallen kilometers op vraag van bepaalde renners geschrapt. Mauro Vegni is 'not amused' en volgens hem zal hier nog een prijs voor betaald worden. Volgens hem waren niet alle renners het met de inkorting akkoord en was het vooral Lotto Soudal die dit forceerde.

Op het moment van starten waren de renners van Lotto er immers niet, haalde Vegni aan. Adam Hansen zou hierin een bepalende rol gespeeld hebben. "Om de situatie in de Ronde van Italië te verduidelijken: onze renner Adam Hansen voerde enkel zijn functie als verantwoordelijke van rennersvakbond CPA uit", laat John Lelangue weten op Twitter.

To clarify the situation today @giroditalia ;our rider @HansenAdam was only acting as representative @cpacycling. There are never been any decision taken by the team @Lotto_Soudal to strike or shorten the stage. We, as a team, are on the side of @rcssport to race to Milano