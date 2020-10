(Te) lange etappe aan het eind van de Giro gekkenwerk, protest komt veel te laat

Drie dagen voor het einde van de grote ronde staat de Giro op zijn kop en dat heeft niets met het klassement te maken. Wel met het feit dat de negentiende etappe naar Asti volgens sommigen veel te lang was en uiteindelijk ook ingekort werd.

Giro-baas Mauro Vegni kan helemaal niet leven met die inkorting, maar had toch moeten weten dat dit voor problemen kon zorgen. Wat was nu nog het nut om op de derdelaatste dag een lange etappe van pakweg 260 kilometer in te lassen van Morbegno naar Asti. Uiteindelijk werd Morbegno niet de startplaats, maar wel Abbiategrasso en reed het peloton slechts 124 kilometer. In dat peloton was er dan ook nog eens weinig zin om te koersen, de vlucht van de dag bleef voorop.

Niet dat daar iets mis mee is, natuurlijk. Allesbehalve. Een veel langere rit had misschien wel tot een andere uitkomst kunnen zorgen. Dan had Bora-Hansgrohe, de enige ploeg die echt achter de vluchters wilde aangaan, de inspanningen beter kunnen verdelen. In elk geval: het oorspronkelijkie plan om meer dan 250 kilometer te rijden in een vlakke etappe op de derdelaatste dag had sportief geen enkele meerwaarde.

SPEKTAKELWAARDE NIET VEEL SOEPS

Ofwel zou er een groep vertrekken en zouden de aanvallers op het einde uitmaken wie met de ritzege aan de haal ging. Ofwel zouden er renners ontsnappen om dan diep in de finale teruggegrepen te worden. Sowieso ging er in het grote middenstuk van die etappe niets gebeuren. Spektakelwaarde: niet veel soeps.

Zeker met in het achterhoofd dat het al een hele zware Giro is geweest, en er net twee onvervalste bergritten achter de rug waren. Eerst die naar de Madonna di Campiglio. De rit naar Laghi di Cancano, over de Stelvio, was zelfs voor de allerbeste klimmers zwaar afzien. Er komen ook nog twee ferme beproevingen aan met nog een bergrit en een tijdrit op het programma. Waarom dan nog die vele kilometers op deze vrijdag?

Dat gezegd zijnde komen diegenen die hun beklag doen rijkelijk te laat. Als er al geprotesteerd wordt tegen een bepaald parcours, moet dat natuurlijk veel vroeger gebeuren dan de dag zelf. Dat slaat nergens op en kan alleen dienen om dingen in de war te sturen. Ook bij de redenen die aangevoerd worden kunnen vraagtekens geplaatst worden.

WEERSOMSTANDIGHEDEN

De weersomstandigheden werden aangehaald. De regen zagen sommige renners wellicht niet graag uit de lucht vallen en het met een temperatuur tussen de tien en vijftien graden Celsius was het redelijk frisjes. Maar niets dat deze renners niet aankunnen natuurlijk. Ongetwijfeld hebben ze al heel wat andere toestanden meegemaakt.

Dat zo'n lange rit aan het einde van een zware Giro weinig steek houdt: akkoord. Maar dan moest er wel al veel vroeger weerwerk geboden zijn en was het niet nodig dat organisatie en bepaalde ploegen nu mekaar met argusogen bekijken en de emoties oplopen. Laten we hopen op een faire en sportieve afwikkeling van de Giro op de laatste twee dagen om dit jammerlijke verhaal weer naar de achtergrond te duwen.