Nog 160 WorldTour-renners zonder contract: vinden Giro-winnaar, en ex-wereldkampioenen nog een ploeg?

Het is een vreemd wielerjaar (geweest)). Veel renners hebben bovendien nog altijd geen contract voor volgend jaar terwijl er enkele topper bij zitten.

Ex-wereldkampioenen

De meest ronkende namen zijn die van ex-wereldkampioenen Mark Cavendish en Michal Kwiatkowski. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat Cavendish op het hoogste niveau nog een ploeg vindt. De Brit was enkele jaren geleden de snelste sprinter ter wereld maar rijdt nu vrij anoniem rond in het peloton, al was hij in de Vlaamse klassiekers wel aanwezig in de vlucht van de dag.

Kwiatkowski werd in 2014 wereldkampioen, won Milaan-Sanremo, de Ronde van Polen, Tirreno-Adriatico en behaalde ereplaatsen in tal van andere klassiekers. De afgelopen 5 jaar reed hij bij Ineos en was hij een vaste waarde in de Tourploeg. Maar de Britse formatie heeft hem nog altijd geen contract gegeven voor volgend jaar. Misschien een kans voor een andere ploeg? Kwiatkowski kan zowel gebruikt worden in de Vlaamse klassiekers als de ardennenklassiekers. Bovendien kan hij ook een aardig stukje klimmen.

Giro-laureaten

Opnieuw bij Ineos: Giro-winnaar Geoghegan Hart en viervoudig etappewinnaar Filippo Ganna hebben allebei geen contract voor volgend seizoen. Ganna is bovendien wereldkampioen tijdrijden. Beide renners hebben zich dus in een positie gereden waarbij ze een mooie loonsverhoging mogen eisen.

Belgen

Op WorldTour-niveau zitten de beste Belgische renners onder contract, maar lang niet idereen. Zijn nog vrij: Jens Keukeleire, Guillaume Van Keirsbulck, Julien Vermote, Dimitri Claeys, Stijn Vandenbergh, Sander Armée, Laurens De Vreese en Rémy Mertz.

Andere grote namen

Maar er zijn nog andere grote namen die nog geen contract hebben voor volgend jaar, het gaat dan vooral over ervaren dertigers: Rigoberto Uran, Ion Izagirre, Giacomo Nizzolo (Europees kampioen), Alexey Lutsenko, Simon Geschke, Simon Clarke, Silvan Dillier...

Maar ook enkele renners die nog lang geen dertig zijn en hun talent toch al hebben laten zien: Miguel Angel Lopez, Michael Valgren, Gianni Moscon, Jan Polanc, Moreno Hofland...

Kortom, de wielerploegen met nog enkele centjes over kunnen beter eens langs de transfermarkt gaan want in deze fase van het seizoen zullen er waarschijnlijk enkele koopjes zijn.