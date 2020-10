28-jarige Australiër moest opgeven in de Vuelta na zware val: "Het gaat goed met hem"

Geen Jay McCarthy meer in de achtste etappe van de Vuelta. Zijn ploeg, BORA-hansgrohe, heeft namelijk laten weten dat het goed met hem gaat, maar dat hij een blessure heeft opgelopen aan de ligamenten van zijn rechterknie. Er zouden echter wel geen breuken zijn.

MEDICAL UPDATE: Jay McCarthy



Jay is doing well. Head, spine and bone injuries are excluded. He has a severe knee distortion and an assumed ligament injury in his right knee joint. Evaluation of imaging is still pending.



