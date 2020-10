Lotte Kopecky wil meer: na Ruddervoorde start ze op de Koppenbergcross zaterdag

De combinatie veldrijden-wegwielrennen wordt met de dag populairder, zeker door het succes van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Lotte Kopecky heeft dat ook door en ging zondag van start in Ruddervoorde. Dat debuut smaakte naar meer voor de Belgisch kampioene.

Want Kopecky zal zaterdag ook van start gaan in de Koppenbergcross, toch niet de minste cross op de kalender. De Koppenbergcross is de eerste cross in de X²0 Badkamers Trofee, een nieuw regelmatigheidsklassement dat de naam van de DVV Verzekeringen Trofee heeft overgenomen.

In Ruddervoorde eindigde Kopecky op plaats 38 van de 74 deelneemsters, al moest ze wel afrekenen met materiaalpech waardoor ze te voet naar de post moest gaan.