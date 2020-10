Primoz Roglic wint op klim die hij nog nooit heeft opgereden: "Wist niet waar ik moest aanvallen"

Primoz Roglic en Richard Carapaz verwenden de wielerfans woensdag in de achtste etappe van de Ronde van Italië. Na een mooi duel trok Roglic aan het langste eind. Hij pakt ook nog eens 20 seconden terug in het algemene klassement. Achteraf was hij vooral blij met de etappezege.

Roglic analyseert in het flashinterview de etappe van de dag. "De start was eigenlijk vrij saai, maar vanaf die klim halverwege ging het dan weer super snel en was het enorm lastig", blikt hij terug.

De slotklim, de Moncalvillo, is een nieuwe klim en voor veel renners onbekend, ook voor Roglic. "Ik kende die klim niet. Op voorhand heb ik het profiel eens bekeken en vanaf dan wist ik dat het lastig zou worden. Ik had ook geen echt plan om vanaf dat punt aan te vallen. Het was meer een buikgevoel om dat te doen", klinkt het.

In het algemeen klassement pakt hij dus bijna 20 seconden terug op rode trui Carapaz, maar dat vindt de Sloveen niet zo belangrijk. "Ik ben wel blij dat ik wat seconden teurgneem, meer het is voor mij belangrijker dat ik er in geslaagd ben om de etappe te winnen."