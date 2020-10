Gewijzigde top vier nog dicht bijeen maar neemt verder afstand, rest op bijna twee minuten en meer

Het is mano a mano tussen Roglič en Carapaz, maar de Vuelta is nog veel meer dan dat alleen. Zeker twee renners blijven nog heel goed in de buurt van de twee topfavorieten, terwijl er al heel wat zware ritten achter de rug zijn. De anderen zijn wel al serieus op achtervolgen aangewezen.

Na die aankomst boven op de Alto de Moncalvilla is het de moeite om nog eens de balans op te maken tussen de klassementsmannen. Carapaz staat nog steeds aan de leiding. Eerste achtervolger is niet langer Hugh Carthy, maar wel Primož Roglič. De kloof tussen de nummers 1 en 2 uit deze Vuelta is slechts 13 seconden. Daniel Martin is de derde beste man in koers voorlopig. Zijn achterstand op rode trui Carapaz bedraagt 28 seconden. Dat zijn er 8 meer dan na de zevende etappe. Carthy, de kopman van EF Pro Cycling, zakt van positie 2 naar 4. Met een gat van 44 seconden ten opzichte van de leider doet ook hij nog echter volop mee in de de debatten. VANAF MAS GROTER VERSCHIL Ten opzichte van Enric Mas, de man op de vijfde plaats, is er meteen een veel groter verschil. De Spanjaard volgt op bijna twee minuten van Carapaz. De rest staat al op meer dan drie minuten en rijdt wellicht zeker voor een ereplaats in het klassement. Hieronder een stand van zaken tussen de klassementsrenners na acht ritten Vuelta. Top tien Vuelta: 1. Carapaz

2. Roglič 13"

3. Martin 28"

4. Carthy 44"

5. Mas 1'54"

6. Großschartner 3'28"

7. Chaves 3'28"

8. Valverde 3'35"

9. Soler 3'40"

10. Poels 3'47"