Circus-Wanty Gobert heeft Aike Visbeek binnengehaald: Nederlander gaat aan de slag als performance manager

Circus-Wanty Gobert heeft Aike Visbeek binnengehaald. De Nederlander zal bij de ploeg aan de slag gaan als performance manager. In het verleden was Visbeek al enkele jaren ploegleider bij Team Sunweb.

Aike Visbeek kent de wielerwereld goed, want in het verleden was hij onder meer al aan de slag als ploegleider bij Team Sunweb. Vanaf volgend seizoen wordt Circus-Wanty Gobert een WorldTour-ploeg.