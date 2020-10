Tourritwinnaar uit 2015 verlaat CCC en trekt naar het Franse Cofidis

De noodzakelijke leegloop bij CCC gaat verder. Wie zeker wil zijn van een plek in het profpeloton, moet immers op zoek naar een andere ploeg. Ook Simon Geschke heeft een nieuwe werkgever gevonden en rijdt vanaf 2021 voor Cofidis.

Met de 34-jarige Simon Geschke haalt Cofidis een krijger in huis die het klappen van de zweep wel kent. Op de uitdagende parcoursen durft de Duitser zich al eens aan een ferme onderneming wagen. In 2015 beleefde Geschke het hoogtepunt uit zijn carrière met ritwinst in de Tour.

Geschke reed vele jaren voor de voorloper van Sunweb. Nadien volgden twee seizoenen bij CCC en nu dus de oversteek richting Frankrijk. "Dit is een keerpunt in mijn carrière. Een nieuw hoofdstuk, waar ik met veel enthousiasme aan begin. Met Guillaume Martin heeft Cofidis een kopman die zijn talent al bewezen heeft. Ik heb goesting om hem te helpen in de zwaardere koersen."

Bienvenue @simongeschke 😎



À 34 ans, Simon a l'expérience du très haut niveau, il a participé à 15 grands Tours et 21 classiques 💪



« C’est un tournant dans ma carrière, un nouveau chapitre que j’aborde avec beaucoup d’enthousiasme."



🔗 https://t.co/OYoLl3l4gT#CofidisMyTeam pic.twitter.com/XHKvX9gPTu — Team Cofidis (@TeamCOFIDIS) October 30, 2020

Ze mogen bij Cofidis op hun beide oren slapen: Geschke is iemand die zich graag in dienst stelt van een ploeg. "Ik hou er van om te vechten voor een collectief."