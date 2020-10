Worst klautert best de Koppenberg op en wint Nederlands onderonsje, wel hele verdienstelijke Kopecky

In de Koppenbergcross kan je al eens voor verrassingen komen te staan. Annemarie Worst liet zich niet in de luren leggen. Zij had de benen om de wedstrijd op haar naam te schrijven en won na een Nederlands onderonsje. Verrassender was dat Alvarado niet meedeed voor winst.

Betsema, Brand, Kastelijn en Worst vonden mekaar al vroeg in de wedstrijd. De Koppenbergcross herinnerde het damesveldrijden eraan dat niet alles voor Alvarado is: een versnelling van Betsema was er te veel aan voor de wereldkampioene. Bij Pauwels Sauzen-Bingoal dachten ze met een sterke Betsema een gooi te kunnen doen naar winst. Plots was echter ook bij haar het beste er af. Zo waren de rensters voor het podium meteen vertrokken met Brand, Kastelijn en Worst. KASTELIJN OP HAAR TANDVLEES Van dat trio was Kastelijn diegene die het meest op haar tandvlees zat. De Europese kampioene moest de andere twee uiteindelijk ook laten gaan. Worst zette Brand vervolgens onder druk. Die laatste beet op haar tanden, maar Worst klauterde finaal het best de Koppenberg op en zette de cross zo op haar naam. Alweer een volledig Nederlands podium ook. In de achtergrond wel een verdienstelijke Lotte Kopecky: de wegrenster flirtte met de top tien.