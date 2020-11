Dubbelslag voor Roglic in de Vuelta, Carapaz en Carthy beperken de schade

Primoz Roglic heeft opnieuw toegeslagen in de Vuelta. Hij won de 13de etappe, een tijdrit, met één seconde voorsprong op de Amerikaan Barta. Carapaz en Carthy konden de schade beperken, maar ze zullen de komende dagen moeten aanvallen.

Straffe tijdrit van William Barta. De Amerikaan van CCC Team deed het uitstekend en hij leek zelfs lang op weg naar de ritzege. Het was echter buiten Roglic gerekend, want de Sloveen had de tijdrit goed ingedeeld en haalde uiteindelijk de etappe binnen door één seconde beter te doen dan Barta.

Carthy, de nummer 3 in het algemeen klassement, deed het ook goed en verloor vandaag "slechts" 25 seconden op Roglic. Carapaz deed het ook goed en werd zevende op 49 seconden. In het algemeen klassement heeft Roglic nu een voorsprong van 39 seconden op Carapaz en 47 seconden op Carthy.