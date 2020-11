VUELTA: renners krijgen tijdrit voorgeschoteld daags na rustdag

De Ronde van Spanje lijkt net als de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Frankrijk een heel open strijd te worden in de laatste week. Maar misschien kan de tijdrit van dinsdag wel voor wat tijdsverschillen zorgen.

De klassementsrenners mogen na de rustdag niet te veel last hebben van de benen want een offday in een tijdrit kan voor een serieuze opdoffer zorgen in het algemene klassement. Voorlopig staan met Carapaz, Roglic, Carthy en Martin 4 renners binnen de 35 seconden.

De tijdrit dinsdag vertrekt in Muros en komt aan in Mirador de Ezaro. De eerste dertig kilometer zijn vlak, maar op het einde zit nog een venijnige klim van 1,8 kilometer aan 14%.

Roglic toonde zich zondag kwetsbaar op de Angliru maar in de eerste 30 kilometer kan hi waarschijnlijk wel wat tijd nemen op de concurrentie. Het zal uitkijken worden naar wat het verval wordt op die lastige slotklim.

Onderweg wordt de tussentijd gemeten na 12 en 24 kilometer. Na het tweede tussenpunt moet er nog even op het vlakke gereden wordt voor ze die steile slotklim op moeten.

Favorieten voor de dagetappe zijn natuurlijk Roglic, maar ook Rémi Cavagna lijkt in goede doen te zijn. Met Jasha Sütterlin en Nelson Oliveira zitten er nog enkele tijdritspecialisten in het Vuelta-peloton.