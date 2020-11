Wordt Carthy derde hond die met het been wegloopt?

Is Hugh Carthy dé revelatie van deze Vuelta? Dat de 26-jarige Brit goed kan klimmen weten we al langer, maar een algemeen klassement achterna gaan is toch iets nieuws voor de wielerfans.

Carthy kwam in 2013 via het Britse continentale team Rapha Condor in de wielerwereld, toen was hij nog een echte jonkie. Enkele seizoenen later reed hij bij het procontinentale Caja Rural. Het was al snel duidelijk dat hij degelijk kon klimmen, al was hij zeker geen veelwinnaar. Sinds 2017 rijdt hij voor Cannondale, wat nu EF Pro Cycling geworden is.

Geen veelwinnaar

Het was al snel duidelijk dat de Brit degelijk kon klimmen maar hij is geen veelwinnaar. Van 2013 tot 2018 had hij slechts 4 races geworden. Tweemaal een etappe en tweemaal een eindklassement van een kleinere ronde. Bovendien was zijn tijdrit niet zo subliem. In individuele tijdritten in een grote ronde reed hij meestal een tijd rond de 70e plaats. Een etappejager worden dan maar?

In 2019 won Carthy zijn eerste dikke vis, een etappe in de Ronde van Zwitserland. Slechts 101,5 km maar wel constant klimmen en dalen. Carthy won met een minuut voorsprong op Rohan Dennis en Egan Bernal. Zijn tweede grote overwinning behaalde hij afgelopen zondag op de Angliru.

Ondergewicht

Met een BMI van 18,5 (volgens gegevens van Procyclingstats) zit Carthy op de grens van ondergewicht en normaal gewicht, ideaal dus voor een klimmer. Hoe magerder je bent, hoe minder kilo's je naar boven moet sleuren. Carthy won op de Angliru afgelopen weekend, op zo'n extreem steile klim kan een laag BMI zeker een voordeel geven.

Maar dat gaat ook ten koste van het grote vermogen. Toch lukte het Hugh Carthy om vierde te eindigen in de tijdrit van dinsdag, op 25 seconden van ritwinnaar Primoz Roglic. Achteraf zei hij dan ook dat dit een van de beste tijdritten van zijn leven was.

Kansen

Het lastigste lijkt al achter de rug in deze Vuelta, maar dat wil niet zeggen dat er geen kansen liggen voor Carthy om Roglic en Carapaz aan te vallen. Met nog vier etappes te gaan valt de beslissing hoogstwaarschijnlijk op de Alto de La Covatilla zaterdag.

Een slotklim van 12 kilometer aan 7% maar met zeker in het laatste gedeelte enkele steile stukken. Misschien ligt daar wel een kans voor Carthy?