Ian Stannard moet moeilijke beslissing nemen voor zijn gezondheid: de Brit stopt met wielrennen

Ian Stannard zal vanaf volgend seizoen niet meer in het peloton te zien zijn. De Brit houdt het namelijk voor bekeken. De ex-winnaar van onder meer de Omloop moest de moeilijke beslissing nemen omdat hij kampt met artritis, een ziekte waarbij je onder meer ontstekingen krijgt in de gewrichten.

Richard Usher, ploegdokter van Team Ineos Grenadiers, gaf meer uitleg op de site van de ploeg. "12 maanden geleden kreeg hij de diagnose. We hebben verschillende behandelingen geprobeerd maar Ian heeft de beste beslissing genomen voor zijn gezondheid op lange termijn", aldus Usher.

End of an era.



After a hugely successful career, British rider Ian Stannard has been forced to retire from professional racing due to rheumatoid arthritis.



