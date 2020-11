Opvallend: volgend seizoen een Champions League in het baanwielrennen

In november 2021 zal er een nieuwe competitie starten in het baanwielrennen. De UCI heeft namelijk de lancering van een Champions League bekendgemaakt. Er zal in november en december 2021 wekelijks gereden worden in 6 steden.

