Zorgen over toekomst van Belgisch damesveldrijden: "Cant heeft voorbije twee jaar niet beste niveau gehaald"

Het Belgische damesveldrijden staat er niet te best voor. Sanne Cant is op zoek naar een betere vorm. Ondertussen staat er ook niemand anders op. Zelfs niet voor de lange termijn. Bondscoach Sven Vanthourenhout uit zijn bezorgdheid.

In HLN stelt Vanthourenhout ook vast dat Cant het moeilijk heeft. "Cant heeft de voorbije twee jaar niet haar beste niveau gehaald. Ik had haar dit jaar beter verwacht. In Ruddervoorde leverde ze een gevecht tegen zichzelf en haalde ze toch maar net de top 20. Dat moet voor haar zeer hard geweest zijn."

Het is ook constant op boksen tegen een massa aan jong geweld. "De hele top tien wordt tegenwoordig door prille twintigers bezet. Zo bekeken is Sanne Cant al oud." Allemaal goed en wel, maar als Cant het niet doet voor België, wie dan wel? Verdonschot? "Op het BK in 2017 heeft Verdonschot het Cant erg lastig gemaakt. Dat niveau heeft ze daarna nooit meer gehaald."

NOOD AAN VERS BLOED

Ook maximum subtop dus. Uitkijken dus naar nieuw veldrittalent, maar ook dat zit er niet meteen aan te komen. "We staan niet waar we moeten staan. Er is geen licht aan het einde van de tunnel. We hebben nood aan vers bloed bij de vrouwen. De Nederlandse vijver is tien keer groter dan bij ons. Hoe dat komt, daar heb ik geen verklaring voor. Bij ons gaan meisjes liever turnen of paardrijden."

ANDERE DOELEN VOOR KOPECKY

In de tussentijd kan Lotte Kopecky misschien een oplossing bieden. De wegrenster deed het alleraardigst bij haar intermezzo in de cross. "Haar doelen zijn de piste en de Spelen van Tokio. Dan ben ik de laatste om te proberen haar naar de cross te halen, ook al zou ze kunnen aansluiten bij de top."